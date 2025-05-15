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Регион
15 мая, 13:08

«Если бы не Джонсон»: Экс-премьер РФ оценил заслуги Мединского на переговорах с Украиной

Экс-премьер Степашин: Мединский уже добивался успеха на переговорах с Украиной

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Экс-премьер РФ Сергей Степашин поддержал назначение Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Он напомнил, что на прошлых встречах помощнику президента уже удавалось добиться успеха. Однако соглашения не были реализованы из-за позиции тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона и Владимира Зеленского.

«И если бы не вмешательство бывшего британского премьера Джонсона и англичан… И если бы не совершенно беззубая, враждебная для Украины, позиция Зеленского — всё бы закончилось уже тогда», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

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Напомним, переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский. Украину будут представлять глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров. В 2022 году в крупнейшем городе Турции уже проходила встреча представителей России и Украины. Киев парафировал договор, но Джонсон убедил власти Незалежной отказаться от него.

Борис Эльфанд
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