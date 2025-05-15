Экс-премьер РФ Сергей Степашин поддержал назначение Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Он напомнил, что на прошлых встречах помощнику президента уже удавалось добиться успеха. Однако соглашения не были реализованы из-за позиции тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона и Владимира Зеленского.

«И если бы не вмешательство бывшего британского премьера Джонсона и англичан… И если бы не совершенно беззубая, враждебная для Украины, позиция Зеленского — всё бы закончилось уже тогда», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».