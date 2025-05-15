Зеленский предложил провести переговоры с Россией по Украине онлайн

Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут проходить в онлайн-формате. Он сообщил об этом на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его мнению, необходимости в личных встречах нет, и можно договориться о прекращении огня в Интернете.