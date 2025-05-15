Зеленский предложил провести переговоры с Россией по Украине онлайн
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут проходить в онлайн-формате. Он сообщил об этом на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По его мнению, необходимости в личных встречах нет, и можно договориться о прекращении огня в Интернете.
«Это не война, которая была 100 лет назад. Есть медиа, есть Интернет. Можно не встречаться, не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня», — заявил киевский глава.
Напомним, изначально переговоры назначили на сегодня, 15 мая. Делегация РФ в Стамбуле ожидает украинских коллег с самого утра. Сегодня в Анкару прилетел Владимир Зеленский, и едва ли не с трапа своего самолёта начал возмущаться составом российской переговорной группы. После этого Зеленский заявил, что делегация Украины будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Затем стало известно, что киевский глава отправился в Албанию на Саммит европейского политического сообщества.