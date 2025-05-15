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15 мая, 16:52

Так и не появившийся в Стамбуле Зеленский вылетел в Албанию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и направляется в Албанию, где он примет участие в Саммите европейского политического сообщества. Кадры взлёта украинского борта номер один опубликовал портал Clash Report.

Организаторы Саммита Европейского политического сообщества в Албании ожидают, что он соберёт лидеров ведущих стран Европы для обсуждения ключевых вопросов безопасности, энергетики, миграции и поддержки Украины. В центре внимания также окажется укрепление сотрудничества ЕС с балканскими странами и борьбой с внешними угрозами.

Зеленский заявил, что делегация Украины будет в Стамбуле 16 мая
Зеленский заявил, что делегация Украины будет в Стамбуле 16 мая

Напомним, что переговоры между Россией и Украиной были запланированы на сегодняшний день, и российская делегация с самого утра ожидала прибытия украинских представителей в Стамбул. Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Анкару, сразу после выхода из самолёта выразил недовольство составом российской делегации. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала ему сдержаннее высказываться, добавив, что даже президент США Дональд Трамп не выразил претензий к российской стороне. Украинскую делегацию на переговорах возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Марина Фещенко
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