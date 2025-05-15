Так и не появившийся в Стамбуле Зеленский вылетел в Албанию
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Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и направляется в Албанию, где он примет участие в Саммите европейского политического сообщества. Кадры взлёта украинского борта номер один опубликовал портал Clash Report.
Организаторы Саммита Европейского политического сообщества в Албании ожидают, что он соберёт лидеров ведущих стран Европы для обсуждения ключевых вопросов безопасности, энергетики, миграции и поддержки Украины. В центре внимания также окажется укрепление сотрудничества ЕС с балканскими странами и борьбой с внешними угрозами.
Напомним, что переговоры между Россией и Украиной были запланированы на сегодняшний день, и российская делегация с самого утра ожидала прибытия украинских представителей в Стамбул. Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Анкару, сразу после выхода из самолёта выразил недовольство составом российской делегации. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала ему сдержаннее высказываться, добавив, что даже президент США Дональд Трамп не выразил претензий к российской стороне. Украинскую делегацию на переговорах возглавит министр обороны Рустем Умеров.