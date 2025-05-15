Так и не появившийся в Стамбуле Зеленский вылетел в Албанию

Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и направляется в Албанию, где он примет участие в Саммите европейского политического сообщества. Кадры взлёта украинского борта номер один опубликовал портал Clash Report.

Организаторы Саммита Европейского политического сообщества в Албании ожидают, что он соберёт лидеров ведущих стран Европы для обсуждения ключевых вопросов безопасности, энергетики, миграции и поддержки Украины. В центре внимания также окажется укрепление сотрудничества ЕС с балканскими странами и борьбой с внешними угрозами.