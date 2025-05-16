Отставший от своих Ермак «потерял» сразу 11 российских переговорщиков во дворце Долмабахче

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак внезапно не смог разглядеть российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Он обвинил Москву в «нежелании прекратить агрессию» и неожиданно заявил, что переговорщики от РФ якобы проигнорировали встречу.

«К сожалению, Россия ещё раз подтвердила: она не заинтересована в мире. Отсутствие её представителей на переговорах, игнорирование международных инициатив и нежелание прекратить агрессию – ещё одно свидетельство её истинных намерений», — посетовал киевский политик в соцсетях.