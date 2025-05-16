Отставший от своих Ермак «потерял» сразу 11 российских переговорщиков во дворце Долмабахче
Ермак в разгар переговоров запустил фейк о неявке россиян на встречу в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле без Ермака. Фото © Telegram / МИД России
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак внезапно не смог разглядеть российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Он обвинил Москву в «нежелании прекратить агрессию» и неожиданно заявил, что переговорщики от РФ якобы проигнорировали встречу.
«К сожалению, Россия ещё раз подтвердила: она не заинтересована в мире. Отсутствие её представителей на переговорах, игнорирование международных инициатив и нежелание прекратить агрессию – ещё одно свидетельство её истинных намерений», — посетовал киевский политик в соцсетях.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле стартовали переговоры между делегациями из России и Украины. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что встреча станет трамплином для будущих тесных контактов руководителей стран. За столом переговоров в Стамбуле встретились 11 делегатов России и 12 от Украины. Среди киевских посланников Ермака нет. Команду российских переговорщиков, как и в 2022 году, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации — глава Минобороны Рустем Умеров. МИД РФ показал кадры начала встречи.