«Вопиющее недоразумение»: Эксперт по этикету шокирована поведением Украины на переговорах

Возможно, кстати, затягивается время потому, что не принято решение от третьих лиц. Мы с вами знаем, что Украина не сама принимает решение, а там есть ещё кураторы. Возможно, у них пока нет итогового решения. В любом случае сейчас Россия находится в позиции, когда наш президент инициировал встречу и обозначил дату. Собрана группа опытных профессионалов, которые приехали в Стамбул. Когда вторая сторона игнорирует, да ещё и вот таким образом перенося с одного дня на другой, это просто какое-то вопиющее недоразумение.