«Вопиющее недоразумение»: Эксперт по этикету шокирована поведением Украины на переговорах
Эксперт по этикету Богачёва: Сдвиг встречи из-за Киева — вопиющее недоразумение
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Украинская делегация грубо нарушила правила делового этикета и практику политического протокола. Об этом в разговоре с Life.ru заявила эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва. Она отметила, что деловой этикет и практика международного делового и политического протокола предполагает ответственный подход, все переговоры проводятся в строгом соответствии с протоколами. К примеру, опоздание считается его нарушением, а украинскую делегацию и вовсе пришлось ждать целые сутки.
Если говорить о нормальной практике переговоров, то заранее выезжают специальные группы, которые готовят встречи и обговаривают все нюансы: время, место, сам процесс, когда приходят журналисты, какой будет состав и как будет проходить взаимодействие. Это относится к привычному пониманию, однако в этот раз всё проходит в нарушение любых правил, обратила внимание собеседница Life.ru.
По словам Богачёвой, такая вопиющая демонстрация «мы приехали, но мы не придём» со стороны Украины говорит, что процесс затягивается любыми путями. При всех тех событиях, которые происходят последние несколько лет, и всех фактах затягивания любых переговорных процессов всё сводится к обмену пустыми словами. Это лишь демонстрирует отсутствие понимания у украинской стороны того, как надо договариваться.
Возможно, кстати, затягивается время потому, что не принято решение от третьих лиц. Мы с вами знаем, что Украина не сама принимает решение, а там есть ещё кураторы. Возможно, у них пока нет итогового решения. В любом случае сейчас Россия находится в позиции, когда наш президент инициировал встречу и обозначил дату. Собрана группа опытных профессионалов, которые приехали в Стамбул. Когда вторая сторона игнорирует, да ещё и вот таким образом перенося с одного дня на другой, это просто какое-то вопиющее недоразумение.
В протокольной практике, которая нарабатывалась годами и даже веками, — это абсолютно неуместная история, заключила эксперт.
Ранее депутат Верховной рады посмеялся над дресс-кодом украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Его внимание привлекли фирменные украинские милитари-костюмы, в которых переговорщики уселись за стол напротив официально одетых представителей России.
Напомним, 16 мая начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которые сорвались 15 мая по вине Киева. Сегодня за столом переговоров сидят 11 делегатов России и 12 от Киева. До этой встречи в Стамбуле завершились трёхсторонние переговоры между Турцией, США и Незалежной, продолжавшиеся более часа.