«В Турции – зачем?» В Раде осудили переговорщиков Зеленского за «воинственный» дресс-код

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук высмеял одежду украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле. Он обратил внимание, что переговорщики из Киева уселись за стол переговоров в милитари-костюмах. По его словам, это больше похоже на попытку пустить пыль в глаза, а не на желание провести серьёзную встречу.