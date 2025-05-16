«В Турции – зачем?» В Раде осудили переговорщиков Зеленского за «воинственный» дресс-код
Депутат Рады Дмитрук осудил делегатов Украины за нарушение дресс-кода в Стамбуле
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Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук высмеял одежду украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле. Он обратил внимание, что переговорщики из Киева уселись за стол переговоров в милитари-костюмах. По его словам, это больше похоже на попытку пустить пыль в глаза, а не на желание провести серьёзную встречу.
«Ну ладно, в Украине этот «пиксель» тянут на себя, чтобы пугать людей и легче проезжать блокпосты. А в Турции — зачем он?» — написал он в соцсети.
Ранее Life.ru сообщал, что переговоры между делегациями из России и Украины стартовали в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к участникам с приветственным словом. Он выразил надежду, что встреча станет трамплином для будущих тесных контактов руководителей стран. Известно, что за столом переговоров в Стамбуле встретились 11 делегатов России и 12 от Украины. Российских переговорщиков возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации — глава Минобороны Рустем Умеров.