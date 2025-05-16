Россия и Украина в день переговоров обменялись телами погибших солдат по формуле «‎909 на 34»

Россия и Украина в день стамбульских переговоров об урегулировании конфликта провели очередной обмен телами погибших военных. Координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что в этот раз он прошёл по формуле «‎909 на 34».

При посредничестве Международного комитета Красного Креста Киеву переданы останки солдат ВСУ, сражавшиеся на направлениях Курахово, Красноармейск (Покровск), Артёмовск (Бахмут), Угледар, ЛНР, Запорожье, Сумы, Харьков. Также на Украину вернули тела, находившиеся в моргах на территории Российской Федерации. А РФ вернули 34 тела павших в бою российских военнослужащих, найденных на подконтрольных ВСУ территориях.

Минобороны РФ официально данные сведения пока не комментировало.