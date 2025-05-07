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Регион
7 мая, 17:24

Гражданских на террористов: Стало известно требование Киева для обмена курян

Москалькова: Киев хочет обменять вывезенных курян на пособников терроризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Киев предложил обменять вывезенных из Курской области мирных жителей на украинцев, задержанных за пособничество в терроризме. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Со своей стороны украинская сторона считает, что должны освободить тех гражданских лиц, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях как задержанные за пособничество в терроризме. Компетентные органы имеют своё видение в этом отношении и пока диалог не завершился»,цитирует Москалькову ТАСС.

Напомним, что на белорусско-украинской границе прошли переговоры с Украиной о возвращении из Сум курян, которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) вывезли с российской территории во время оккупации. Киев продолжает удерживать 52 жителя Курской области, хотя это нарушает международные нормы.

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Полина Никифорова
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