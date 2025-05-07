Гражданских на террористов: Стало известно требование Киева для обмена курян
Москалькова: Киев хочет обменять вывезенных курян на пособников терроризма
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Киев предложил обменять вывезенных из Курской области мирных жителей на украинцев, задержанных за пособничество в терроризме. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Со своей стороны украинская сторона считает, что должны освободить тех гражданских лиц, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях как задержанные за пособничество в терроризме. Компетентные органы имеют своё видение в этом отношении и пока диалог не завершился», — цитирует Москалькову ТАСС.
Напомним, что на белорусско-украинской границе прошли переговоры с Украиной о возвращении из Сум курян, которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) вывезли с российской территории во время оккупации. Киев продолжает удерживать 52 жителя Курской области, хотя это нарушает международные нормы.