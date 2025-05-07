Гражданских на террористов: Стало известно требование Киева для обмена курян

Киев предложил обменять вывезенных из Курской области мирных жителей на украинцев, задержанных за пособничество в терроризме. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Со своей стороны украинская сторона считает, что должны освободить тех гражданских лиц, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях как задержанные за пособничество в терроризме. Компетентные органы имеют своё видение в этом отношении и пока диалог не завершился», — цитирует Москалькову ТАСС.