Москалькова рассказала о переговорах с Киевом о возвращении жителей курского приграничья домой
Москалькова: Переговоры с Украиной о возвращении в Россию курян прошли тяжело
Жители Курской области. Обложка © VK / Татьяна Москалькова
На белорусско-украинской границе прошли переговоры с Украиной о возвращении из Сум курян, которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) вывезли с российской территории во время оккупации. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Ночью я вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными. Вчера были очень тяжёлые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании. — Прим. Life.ru) в заложниках жителей Курской области», — поделилась она.
Напомним, что Киев продолжает удерживать 52 жителя Курской области, хотя это и нарушает международные нормы. Москалькова также подчеркнула, что глубоко скорбит из-за трагических потерь и разрушений, затронувших как мирных жителей, так и культурное наследие.