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Регион
7 мая, 09:11
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Москалькова рассказала о переговорах с Киевом о возвращении жителей курского приграничья домой

Москалькова: Переговоры с Украиной о возвращении в Россию курян прошли тяжело

Жители Курской области. Обложка © VK / Татьяна Москалькова

Жители Курской области. Обложка © VK / Татьяна Москалькова

На белорусско-украинской границе прошли переговоры с Украиной о возвращении из Сум курян, которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) вывезли с российской территории во время оккупации. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Ночью я вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными. Вчера были очень тяжёлые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании. — Прим. Life.ru) в заложниках жителей Курской области», — поделилась она.

Появилось видео с россиянами, освобождёнными из плена ВСУ
Появилось видео с россиянами, освобождёнными из плена ВСУ

Напомним, что Киев продолжает удерживать 52 жителя Курской области, хотя это и нарушает международные нормы. Москалькова также подчеркнула, что глубоко скорбит из-за трагических потерь и разрушений, затронувших как мирных жителей, так и культурное наследие.

Алена Пенчугина
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