Москалькова рассказала о переговорах с Киевом о возвращении жителей курского приграничья домой

На белорусско-украинской границе прошли переговоры с Украиной о возвращении из Сум курян, которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) вывезли с российской территории во время оккупации. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Ночью я вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными. Вчера были очень тяжёлые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании. — Прим. Life.ru) в заложниках жителей Курской области», — поделилась она.