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Регион
6 мая, 13:48

Появилось видео с россиянами, освобождёнными из плена ВСУ

Появилось видео с освобождёнными из украинского плена российскими бойцами. На Родину вернулись 205 бойцов после обмена пленными.

Российские бойцы возвращаются домой из украинского плена. Видео © Telegram/ Zvezdanews

Российские бойцы радостно машут в камеру и фотографируются с российским триколором. Видеозапись публикует телеграм-канал Zvezdanews.

Напомним, что обмен пленными по схеме 205 на 205 состоялся сегодня. Посредниками обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты. Прошлый обмен прошёл 19 апреля: с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ.

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Telegram/ Zvezdanews

Полина Никифорова
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