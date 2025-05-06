Появилось видео с россиянами, освобождёнными из плена ВСУ
Появилось видео с освобождёнными из украинского плена российскими бойцами. На Родину вернулись 205 бойцов после обмена пленными.
Российские бойцы возвращаются домой из украинского плена. Видео © Telegram/ Zvezdanews
Российские бойцы радостно машут в камеру и фотографируются с российским триколором. Видеозапись публикует телеграм-канал Zvezdanews.
Напомним, что обмен пленными по схеме 205 на 205 состоялся сегодня. Посредниками обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты. Прошлый обмен прошёл 19 апреля: с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ.
Telegram/ Zvezdanews