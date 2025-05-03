Нередко командование ВСУ отдаёт приказы, которые неминуемо приведут к гибели солдат. Подобные случаи происходят настолько часто, что целые роты отказываются им подчиняться и выполнять. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач.

«Люди ценят свою жизнь, никто не хочет умирать. А приказы бывают «иди заткни там какую-то брешь своим телом»... Люди многие отказываются просто. Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят на больницу, косят, грубо говоря», — цитирует РИА «Новости» слова Таукача.

По словам пленного, украинские солдаты настолько деморализованы, что не боятся даже тюрьмы, лишь бы избежать возвращения на фронт. Он подчеркнул, что моральный дух в ВСУ крайне низок, а число мотивированных бойцов стремительно сокращается. Дезертирство достигло таких масштабов, что воевать практически некому.

Он уточнил, что командование возвращает на передовую даже раненых, больных и изначально не годных к службе солдат. При этом его рота практически полностью состояла из людей старше 40 лет, а молодёжи до 25 лет не было вообще.