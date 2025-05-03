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3 мая, 09:10

«Никто не хочет умирать»: Пленный ВСУ рассказал, как целые роты отказываются исполнять приказы

Пленный ВСУ Таукач: Целые роты отказываются выполнять приказы командования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Нередко командование ВСУ отдаёт приказы, которые неминуемо приведут к гибели солдат. Подобные случаи происходят настолько часто, что целые роты отказываются им подчиняться и выполнять. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Константин Таукач.

«Люди ценят свою жизнь, никто не хочет умирать. А приказы бывают «иди заткни там какую-то брешь своим телом»... Люди многие отказываются просто. Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят на больницу, косят, грубо говоря», — цитирует РИА «Новости» слова Таукача.

По словам пленного, украинские солдаты настолько деморализованы, что не боятся даже тюрьмы, лишь бы избежать возвращения на фронт. Он подчеркнул, что моральный дух в ВСУ крайне низок, а число мотивированных бойцов стремительно сокращается. Дезертирство достигло таких масштабов, что воевать практически некому.

Он уточнил, что командование возвращает на передовую даже раненых, больных и изначально не годных к службе солдат. При этом его рота практически полностью состояла из людей старше 40 лет, а молодёжи до 25 лет не было вообще.

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Единственному участнику попытки прорыва ВСУ в районе Поповки удалось выжить, сдавшись в плен

А ранее Life.ru сообщал, что российским войскам удалось взять в плен брошенных командованием десантников ВСУ в Горнале. Не продержавшись в населённом пункте и четырёх дней, они были взяты в плен. Военнопленные рассказали, что их командование, по сути, оставило их на произвол судьбы, не оказав никакой поддержки.

Мария Любицкая
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