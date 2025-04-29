Единственному участнику попытки прорыва ВСУ в районе Поповки удалось выжить, сдавшись в плен
Пленный Гетрик рассказал, что из белгородской Поповки из ВСУ «никто не вышел»
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Ни один украинский военнослужащий, пытавшийся прорваться в село Поповка Белгородской области, не вернулся обратно. Об этом сообщил украинский солдат Александр Гетрик, взятый в плен российскими силами в приграничном районе.
На видеозаписи, предоставленной Министерством обороны России, Гетрик рассказал, что их подразделению было приказано занять позиции южнее села, окопаться и ждать, фиксируя ситуацию. Также им было велено наблюдать за выходом украинских военных из Поповки. Однако, по его словам, в течение суток никто из ВСУ так и не появился, после чего начался интенсивный артобстрел.
Гетрик отметил, что в какой-то момент понял, что остался один.
«Мне крикнули: «Бросай оружие». Я начал звать, предупреждать, что сдаюсь. Мне велели снять бронежилет и каску, поднять руки и выйти из окопа», — рассказал он о своём пленении.
Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявлял, что группировка «Север» полностью ликвидировала украинские диверсионные группы в районе Поповки. А 26 апреля Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции в районе Курской области. Сообщается, что в ходе доклада была представлена информация об установлении контроля над приграничными территориями.