Единственному участнику попытки прорыва ВСУ в районе Поповки удалось выжить, сдавшись в плен

Ни один украинский военнослужащий, пытавшийся прорваться в село Поповка Белгородской области, не вернулся обратно. Об этом сообщил украинский солдат Александр Гетрик, взятый в плен российскими силами в приграничном районе.

На видеозаписи, предоставленной Министерством обороны России, Гетрик рассказал, что их подразделению было приказано занять позиции южнее села, окопаться и ждать, фиксируя ситуацию. Также им было велено наблюдать за выходом украинских военных из Поповки. Однако, по его словам, в течение суток никто из ВСУ так и не появился, после чего начался интенсивный артобстрел.

Гетрик отметил, что в какой-то момент понял, что остался один.

«Мне крикнули: «Бросай оружие». Я начал звать, предупреждать, что сдаюсь. Мне велели снять бронежилет и каску, поднять руки и выйти из окопа», — рассказал он о своём пленении.