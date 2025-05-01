Российские войска взяли в плен брошенных командованием десантников ВСУ в Горнале

В районе Горналя Курской области российские военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в плен двух украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Об этом сообщило РИА

«Новости» со ссылкой на офицера группировки «Север», известного под позывным Витязь.