Российские войска взяли в плен брошенных командованием десантников ВСУ в Горнале
В районе Горналя Курской области российские военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в плен двух украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Об этом сообщило РИА
«Новости» со ссылкой на офицера группировки «Север», известного под позывным Витязь.
По данным, полученным в ходе допроса, пленные были мобилизованы 14 января 2025 года и переправлены из Сум в Курскую область. В Горнале они провели всего четыре дня, прежде чем были захвачены. Военнопленные пожаловались, что их командование относилось к ним с пренебрежением, фактически бросив без поддержки. По их словам, их использовали как «пушечное мясо», отправляя на передовую без должной подготовки и ресурсов.
Офицер Витязь отметил, что подобные случаи свидетельствуют о проблемах в украинской армии, где мобилизованных военнослужащих нередко оставляют без необходимого обеспечения. Ситуация в районе Горналя остаётся напряжённой, а российские силы продолжают операции в этом регионе.
Ранее в Верховной раде предложили брать в армию мужчин старше 60 лет. Законопроект уже внесен на рассмотрение.
Telegram / Минобороны России