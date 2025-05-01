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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 мая, 03:33
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Российские войска взяли в плен брошенных командованием десантников ВСУ в Горнале

В районе Горналя Курской области российские военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили в плен двух украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Об этом сообщило РИА

«Новости» со ссылкой на офицера группировки «Север», известного под позывным Витязь.

По данным, полученным в ходе допроса, пленные были мобилизованы 14 января 2025 года и переправлены из Сум в Курскую область. В Горнале они провели всего четыре дня, прежде чем были захвачены. Военнопленные пожаловались, что их командование относилось к ним с пренебрежением, фактически бросив без поддержки. По их словам, их использовали как «пушечное мясо», отправляя на передовую без должной подготовки и ресурсов.

Офицер Витязь отметил, что подобные случаи свидетельствуют о проблемах в украинской армии, где мобилизованных военнослужащих нередко оставляют без необходимого обеспечения. Ситуация в районе Горналя остаётся напряжённой, а российские силы продолжают операции в этом регионе.

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Андрей Васильев
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