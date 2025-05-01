В районе населённого пункта Песчаное Донецкой Народной Республики бойцы российской группировки «Центр» ликвидировали 16 украинских военных всего тремя выстрелами из миномёта. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил командир штурмовой роты 74-й бригады с позывным Серб.

По его словам, после того как российские подразделения закрепились в одном из зданий промзоны, противник попытался перебросить подкрепление — две восьмёрки бойцов ВСУ подошли к объекту со стороны, находящейся вне прямой видимости. Оценив обстановку, российские штурмовики приняли решение нанести миномётный удар в непосредственной близости от собственных позиций.

«Командование колебалось, всё-таки дистанция была опасно близкая. Но я заверил: у нас всё выверено, миномёт пристрелян», — рассказал Серб.