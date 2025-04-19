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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 14:44

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило, что 19 апреля в результате успешных переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ.

Кроме того, в знак доброй воли был осуществлён дополнительный обмен: 31 раненый украинский военнослужащий передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи.

Украина и Россия обменяются посылками для пленных
Украина и Россия обменяются посылками для пленных

Ранее Россия и Украина обменялись телами погибших военных: РФ вернула тела 41 солдата, а Киеву переданы 909 тел ВСУшников. Обмен состоялся 18 апреля.

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Оксана Попова
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