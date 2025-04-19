Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246
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Минобороны РФ сообщило, что 19 апреля в результате успешных переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ.
Кроме того, в знак доброй воли был осуществлён дополнительный обмен: 31 раненый украинский военнослужащий передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи.
Ранее Россия и Украина обменялись телами погибших военных: РФ вернула тела 41 солдата, а Киеву переданы 909 тел ВСУшников. Обмен состоялся 18 апреля.