41 на 909: Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных: РФ вернула тела 41 солдата, а Киеву переданы 909 тел ВСУшников. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В украинском Координационном штабе уточнили, что военные, тела которых вернули домой, погибли на Кураховском, Покровском, Артёмовском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях. Также были переданы тела из российских моргов.