41 на 909: Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных: РФ вернула тела 41 солдата, а Киеву переданы 909 тел ВСУшников. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
В украинском Координационном штабе уточнили, что военные, тела которых вернули домой, погибли на Кураховском, Покровском, Артёмовском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях. Также были переданы тела из российских моргов.
Напомним, что в марте Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Также российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных. Минобороны публиковало видео с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ.