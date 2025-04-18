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Опубликовано 18 апреля 2025, 11:46
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41 на 909: Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Россия и Украина обменялись телами погибших военных: РФ вернула тела 41 солдата, а Киеву переданы 909 тел ВСУшников. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В украинском Координационном штабе уточнили, что военные, тела которых вернули домой, погибли на Кураховском, Покровском, Артёмовском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях. Также были переданы тела из российских моргов.

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Напомним, что в марте Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Также российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных. Минобороны публиковало видео с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ.

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Александра Вишнякова
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