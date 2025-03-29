«Следы от клыков — до кости!» ВСУ раздели группу российских пленных до трусов и натравили собак

Бойцы ВСУ заставили группу российских военнопленных раздеться до трусов после построения, жестоко избили и натравили собак. Об этом рассказал солдат ВС РФ с позывным Пианист в публикации члена Общественной палаты РФ, председателя международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов Максима Григорьева в Telegram-канале.

Пианист рассказал о пережитом в плену ВСУ. Видео © Телеграм / ГРИГОРЬЕВ

«Нас построили, заставили раздеться до трусов. Подъехали молодые люди в непонятной форме и сразу начали нас избивать. На нас напустили собак. Меня искусали ротвейлер и ещё одна, поменьше. Рвали меня на части. Мы были в одних трусах. Следы от клыков — насквозь, до кости», – показал шрамы Пианист.

Но на этом бойцы ВСУ не остановились и начали бить российских военнослужащих битой — алюминиевой, набитой песком. Больше всего досталось молодому парню из Одессы. Когда украинские военные выяснили, откуда он родом, они его жестоко избивали и увели в неизвестном направлении. Больше этого солдата Пианист не видел.