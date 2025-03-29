Русский танкист хитростью захватил в плен бойца ВСУ, который пытался убить его

Танкист предложил противнику разойтись мирно пока тот соединялся с командованием и узнавал, что делать с пленным. Когда ему сказали действовать на своё усмотрение, они всё-таки договорились разойтись, но украинец всё же попытался выстрелить. Тогда его оружие дало осечку. Поняв, что у противника возникли проблемы, механик нанёс удар, вывел его из строя и обезоружил. После этого он доставил пленного на свою сторону.