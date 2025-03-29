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Регион
29 марта, 02:57

Русский танкист хитростью захватил в плен бойца ВСУ, который пытался убить его

Российский танкист перехитрил бойца ВСУ, который пленил его

Российский танкист перехитрил украинского солдата, взявшего его в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Война. История. Оружие».

Танкист предложил противнику разойтись мирно пока тот соединялся с командованием и узнавал, что делать с пленным. Когда ему сказали действовать на своё усмотрение, они всё-таки договорились разойтись, но украинец всё же попытался выстрелить. Тогда его оружие дало осечку. Поняв, что у противника возникли проблемы, механик нанёс удар, вывел его из строя и обезоружил. После этого он доставил пленного на свою сторону.

«Заехал ему по башке — и всё, победа наша», — отметил боец ВС РФ.

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А ранее в Минобороны сообщили, что боевик ВСУ два дня жил в Курской области под ликом курянина. Он раздобыл вещи убитого местного жителя, чтобы выдать себя за гражданского. Маскировку нарушили натовские берцы.

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Telegram / Минобороны России / Руслан Сергеев

Тимур Хингеев
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