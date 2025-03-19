«Ура! Мы дома!»: Минобороны показало видео с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Более 170 бойцов СВО вернулись на родину из плена ВСУ. Кадрами возвращения российских военных поделилась пресс-служба Минобороны России.

В Россию вернулись бойцы СВО, попавшие в плен к ВСУ. Видео © Минобороны России

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал обмен пленными по формуле 175 на 175. Это произошло в ходе разговора главы государства с американским коллегой Дональдом Трампом. 19 марта Москва и Киев провели обмен. Также российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных.