«Ура! Мы дома!»: Минобороны показало видео с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ
Минобороны РФ показало видео возвращения 175 российских военных из плена ВСУ
Более 170 бойцов СВО вернулись на родину из плена ВСУ. Кадрами возвращения российских военных поделилась пресс-служба Минобороны России.
В Россию вернулись бойцы СВО, попавшие в плен к ВСУ. Видео © Минобороны России
«Ура! Мы дома!», — радостно воскликнули бойцы.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал обмен пленными по формуле 175 на 175. Это произошло в ходе разговора главы государства с американским коллегой Дональдом Трампом. 19 марта Москва и Киев провели обмен. Также российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных.
Минобороны России