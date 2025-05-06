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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 11:50

205 наших парней вернулись из украинского плена

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия вернула из украинского плена 205 военных, взамен Украине переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«6 мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении МО.

Посредниками обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты.

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Напомним, прошлый обмен прошёл 19 апреля: с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ. Кроме того, в знак доброй воли 31 раненый украинский военнослужащий передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность Абу-Даби за активную роль в организации этого обмена.


Александра Вишнякова
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