205 наших парней вернулись из украинского плена
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205
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Россия вернула из украинского плена 205 военных, взамен Украине переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«6 мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении МО.
Посредниками обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты.
Напомним, прошлый обмен прошёл 19 апреля: с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ. Кроме того, в знак доброй воли 31 раненый украинский военнослужащий передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность Абу-Даби за активную роль в организации этого обмена.