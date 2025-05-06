205 наших парней вернулись из украинского плена

Напомним, прошлый обмен прошёл 19 апреля: с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ. Кроме того, в знак доброй воли 31 раненый украинский военнослужащий передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность Абу-Даби за активную роль в организации этого обмена.



