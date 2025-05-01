Путин: Благодаря ОАЭ 246 пленных россиян вернулись домой к Пасхе

В ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Владимир Путин выразил признательность Абу-Даби за активную роль в российско-украинских обменах пленными, сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, 19 апреля в результате успешных переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ. Кроме того, в знак доброй воли был осуществлён дополнительный обмен: 31 раненый украинский военнослужащий передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи.