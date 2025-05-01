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1 мая, 10:20

Путин: Благодаря ОАЭ 246 пленных россиян вернулись домой к Пасхе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Владимир Путин выразил признательность Абу-Даби за активную роль в российско-украинских обменах пленными, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, благодаря посредничеству ОАЭ накануне Пасхи, 19 апреля, домой удалось вернуть 246 российских военнослужащих.

Напомним, 19 апреля в результате успешных переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ. Кроме того, в знак доброй воли был осуществлён дополнительный обмен: 31 раненый украинский военнослужащий передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи.

Украина и Россия обменяются посылками для пленных
Украина и Россия обменяются посылками для пленных
Оксана Попова
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