«Мы вернулись»: Освобождённые из плена российские бойцы поделились эмоциями
Военнослужащие РФ, вернувшиеся из плена, поделились первыми впечатлениями
Освобождённый из плена ВСУ российский солдат. Фото © Telegram / Минобороны РФ
Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, поделились первыми эмоциями после возвращения на Родину. Видео с их словами опубликовало Минобороны России.
Кадры с освобождёнными из плена ВСУ российскими солдатами. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Сегодня день нашего обмена, когда мы вернулись к себе домой на родину, в Россию. Наконец-то. Кто-то долго это ждал, кому-то пришлось чуть меньше, кому-то жестче, кому-то легче. Мы всё равно вернулись», — поделился один из бойцов.
Другой военнослужащий отметил радость от предстоящей встречи с семьёй. Он рассказал, что дома его ждут девушка и родители.
«Девушка ждёт, родители ждут... Пока вот позвонил домой, сказать пару слов хороших. Полгода не слышал маминой речи», — рассказал освобождённый солдат ВС РФ.
Напомним, 19 апреля Минобороны РФ сообщило об обмене пленными. В Россию вернулись 246 военнослужащих. Взамен украинской стороне передали такое же количество пленных ВСУ. Дополнительно, в качестве жеста доброй воли, 31 раненый украинский военнослужащий был передан в обмен на 15 российских солдат, нуждающихся в медицинской помощи.