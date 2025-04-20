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Опубликовано 19 апреля 2025, 21:37
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«Мы вернулись»: Освобождённые из плена российские бойцы поделились эмоциями

Военнослужащие РФ, вернувшиеся из плена, поделились первыми впечатлениями

Освобождённый из плена ВСУ российский солдат. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Освобождённый из плена ВСУ российский солдат. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, поделились первыми эмоциями после возвращения на Родину. Видео с их словами опубликовало Минобороны России.

Кадры с освобождёнными из плена ВСУ российскими солдатами. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Сегодня день нашего обмена, когда мы вернулись к себе домой на родину, в Россию. Наконец-то. Кто-то долго это ждал, кому-то пришлось чуть меньше, кому-то жестче, кому-то легче. Мы всё равно вернулись», — поделился один из бойцов.

Другой военнослужащий отметил радость от предстоящей встречи с семьёй. Он рассказал, что дома его ждут девушка и родители.

«Девушка ждёт, родители ждут... Пока вот позвонил домой, сказать пару слов хороших. Полгода не слышал маминой речи», — рассказал освобождённый солдат ВС РФ.

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Напомним, 19 апреля Минобороны РФ сообщило об обмене пленными. В Россию вернулись 246 военнослужащих. Взамен украинской стороне передали такое же количество пленных ВСУ. Дополнительно, в качестве жеста доброй воли, 31 раненый украинский военнослужащий был передан в обмен на 15 российских солдат, нуждающихся в медицинской помощи.

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Антон Голыбин
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