«Мы вернулись»: Освобождённые из плена российские бойцы поделились эмоциями

Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, поделились первыми эмоциями после возвращения на Родину. Видео с их словами опубликовало Минобороны России.

Кадры с освобождёнными из плена ВСУ российскими солдатами. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Сегодня день нашего обмена, когда мы вернулись к себе домой на родину, в Россию. Наконец-то. Кто-то долго это ждал, кому-то пришлось чуть меньше, кому-то жестче, кому-то легче. Мы всё равно вернулись», — поделился один из бойцов.

Другой военнослужащий отметил радость от предстоящей встречи с семьёй. Он рассказал, что дома его ждут девушка и родители.

«Девушка ждёт, родители ждут... Пока вот позвонил домой, сказать пару слов хороших. Полгода не слышал маминой речи», — рассказал освобождённый солдат ВС РФ.