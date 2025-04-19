МИД ОАЭ назвал последний обмен пленными между РФ и Украиной самым крупным
Освобождённые из плена российские бойцы. Фото © Telegram / Минобороны России
Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной, состоявшийся при содействии Объединённых Арабских Эмиратов, стал самым масштабным с начала конфликта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ОАЭ.
«ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим с момента начала конфликта между двумя странами», — говорится в официальном заявлении МИД ОАЭ.
Согласно данным эмиратской стороны, в результате обмена были освобождены 538 человек, в том числе 46 раненых (15 российских военных и 31 боец ВСУ). Отмечается, что это уже 14-я операция по обмену пленными с начала прошлого года, в которой Абу-Даби выступает в роли посредника. За этот период было обменяно свыше 3,7 тысячи пленных. МИД ОАЭ выразил благодарность властям России и Украины за поддержку посреднических усилий и подтвердил намерение продолжать работу для достижения мирного урегулирования конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился о прекращении боевых действий на Пасху. Согласно распоряжению главы государства, российские войска должны приостановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля, исходя из принципов гуманности и уважения к религиозному празднику. В Киеве согласились на перемирие после критики Запада.