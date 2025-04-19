«Наши парни возвращаются домой»: Появилось видео с освобождёнными из плена бойцами ВС РФ
Минобороны РФ показало видео с освобождёнными из украинского плена бойцами
Появилось видео с российскими военнослужащими, которых освободили из украинского плена. Сейчас они находятся на территории Белоруссии. Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России.
Видео с освобождёнными из украинского плена бойцами. Видео © Telegram / Минобороны России
«Наши парни возвращаются домой!» — уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее 246 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена. Россия передала Украине такое же число военнопленных. В знак доброй воли также был осуществлён дополнительный обмен: 31 раненый украинский военнослужащий в обмен на 15 российских солдат. Освобождённых из плена бойцов ВС РФ доставят в Россию для лечения и реабилитации.
Telegram / Минобороны России