«Наши парни возвращаются домой»: Появилось видео с освобождёнными из плена бойцами ВС РФ

Появилось видео с российскими военнослужащими, которых освободили из украинского плена. Сейчас они находятся на территории Белоруссии. Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России.

Напомним, что ранее 246 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена. Россия передала Украине такое же число военнопленных. В знак доброй воли также был осуществлён дополнительный обмен: 31 раненый украинский военнослужащий в обмен на 15 российских солдат. Освобождённых из плена бойцов ВС РФ доставят в Россию для лечения и реабилитации.