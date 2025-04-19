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Опубликовано 19 апреля 2025, 15:36
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«Наши парни возвращаются домой»: Появилось видео с освобождёнными из плена бойцами ВС РФ

Минобороны РФ показало видео с освобождёнными из украинского плена бойцами

Появилось видео с российскими военнослужащими, которых освободили из украинского плена. Сейчас они находятся на территории Белоруссии. Кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России.

Видео с освобождёнными из украинского плена бойцами. Видео © Telegram / Минобороны России

«Наши парни возвращаются домой!» — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее 246 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена. Россия передала Украине такое же число военнопленных. В знак доброй воли также был осуществлён дополнительный обмен: 31 раненый украинский военнослужащий в обмен на 15 российских солдат. Освобождённых из плена бойцов ВС РФ доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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