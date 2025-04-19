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Опубликовано 19 апреля 2025, 15:08

Освобождённых из украинского плена бойцов доставят в РФ для лечения и реабилитации

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

Бойцы ВС РФ, которые вернулись из плена, сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается помощь. Пресс-служба Минобороны сообщила, что военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

«Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставляется возможность связаться с родственниками. Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что Объединённые Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь в возвращении российских военных из плена.

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Напомним, что ранее сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246. Также 31 раненый украинский военнослужащий был передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи.

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Алена Пенчугина
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