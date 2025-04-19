Освобождённых из украинского плена бойцов доставят в РФ для лечения и реабилитации

Бойцы ВС РФ, которые вернулись из плена, сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается помощь. Пресс-служба Минобороны сообщила, что военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

«Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставляется возможность связаться с родственниками. Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что Объединённые Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь в возвращении российских военных из плена.