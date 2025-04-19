Освобождённых из украинского плена бойцов доставят в РФ для лечения и реабилитации
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Бойцы ВС РФ, которые вернулись из плена, сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается помощь. Пресс-служба Минобороны сообщила, что военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.
«Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставляется возможность связаться с родственниками. Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — уточнили в ведомстве.
Там также отметили, что Объединённые Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь в возвращении российских военных из плена.
Напомним, что ранее сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246. Также 31 раненый украинский военнослужащий был передан в обмен на 15 российских солдат, срочно нуждающихся в медицинской помощи.