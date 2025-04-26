Москалькова рассказала, сколько жителей Курской области до сих пор удерживает Киев
Москалькова: Украина продолжает удерживать 52 жителя Курской области
Украина продолжает удерживать 52 жителя Курской области, это нарушает международные нормы. С таким заявление выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«До сих пор 52 жителя области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», — написала она в телеграм-канале.
Москалькова также выразила поздравления российским военным и жителям Курской области в связи с полным освобождением региона от украинских войск. Она подчеркнула, что глубоко скорбит из-за трагических потерь и разрушений, затронувших как мирных жителей, так и культурное наследие.
Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника.
Татьяна Москалькова. Обложка © Telegram / ombudsmanrf