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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 21:48

Москалькова рассказала, сколько жителей Курской области до сих пор удерживает Киев

Москалькова: Украина продолжает удерживать 52 жителя Курской области

Украина продолжает удерживать 52 жителя Курской области, это нарушает международные нормы. С таким заявление выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«До сих пор 52 жителя области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», — написала она в телеграм-канале.

Москалькова также выразила поздравления российским военным и жителям Курской области в связи с полным освобождением региона от украинских войск. Она подчеркнула, что глубоко скорбит из-за трагических потерь и разрушений, затронувших как мирных жителей, так и культурное наследие.

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Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника.


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Татьяна Москалькова. Обложка © Telegram / ombudsmanrf

Наталья Демьянова
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