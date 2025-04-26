Москалькова рассказала, сколько жителей Курской области до сих пор удерживает Киев

Украина продолжает удерживать 52 жителя Курской области, это нарушает международные нормы. С таким заявление выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«До сих пор 52 жителя области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», — написала она в телеграм-канале.