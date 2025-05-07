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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 21:16

Борт с освобождёнными из плена военными РФ сел в Подмосковье

Освобождённые из плена российские бойцы. Обложка © Telegram / Минобороны России

Освобождённые из плена российские бойцы. Обложка © Telegram / Минобороны России

Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена в результате недавнего обмена, совершил посадку в Подмосковье.

Военнослужащие будут направлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения курса лечения и реабилитации. Посредническую помощь в организации возвращения российских бойцов оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Из украинского плена в ХМАО вернули бойца, которого мать искала почти два года
Из украинского плена в ХМАО вернули бойца, которого мать искала почти два года

Накануне Министерство обороны РФ заявило, что в результате переговорного процесса 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. В обмен украинской стороне передали 205 военнопленных ВСУ.

Антон Голыбин
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