Борт с освобождёнными из плена военными РФ сел в Подмосковье
Освобождённые из плена российские бойцы. Обложка © Telegram / Минобороны России
Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена в результате недавнего обмена, совершил посадку в Подмосковье.
Военнослужащие будут направлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения курса лечения и реабилитации. Посредническую помощь в организации возвращения российских бойцов оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Накануне Министерство обороны РФ заявило, что в результате переговорного процесса 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. В обмен украинской стороне передали 205 военнопленных ВСУ.