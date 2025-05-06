Из украинского плена в ХМАО вернули бойца, которого мать искала почти два года
URA.ru: Мобилизованного бойца из ХМАО вернули в рамках обмена пленными
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Житель Нягани (ХМАО), призванный по мобилизации, был освобождён из украинского плена 6 мая в числе 205 российских военнослужащих. Он провёл в плену почти два года, сообщает URA.ru.
В офисе уполномоченного по правам человека в ХМАО, возглавляемом Натальей Стребковой, подтвердили информацию об обмене военнопленными, в результате которого был освобождён боец, о котором идёт речь. По словам омбудсмена, мать военнослужащего обратилась к ним с просьбой помочь в его поиске и освобождении из плена, после того как он последний раз выходил на связь с семьей 8 июля 2023 года.
Напомним, что обмен пленными по схеме 205 на 205 состоялся сегодня. Посредниками обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты. Прошлый обмен прошёл 19 апреля по формуле «246 на 246». Украина вернула 246 российских военнослужащих, Россия — 246 украинских.