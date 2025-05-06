Из украинского плена в ХМАО вернули бойца, которого мать искала почти два года

В офисе уполномоченного по правам человека в ХМАО, возглавляемом Натальей Стребковой, подтвердили информацию об обмене военнопленными, в результате которого был освобождён боец, о котором идёт речь. По словам омбудсмена, мать военнослужащего обратилась к ним с просьбой помочь в его поиске и освобождении из плена, после того как он последний раз выходил на связь с семьей 8 июля 2023 года.