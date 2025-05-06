В рамках обмена пленными на родину вернулся пермяк, числившийся пропавшим без вести

В результате обмена пленными между Россией и Украиной, проведённого по схеме «205 на 205», на родину вернулись четверо военнослужащих из Пермского края. Среди освобождённых оказался боец, который ранее числился пропавшим без вести. Об этом написал в социальных сетях уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«За судьбу одного из бойцов особенно переживала его сестра, которая потеряла с ним связь. Изначально он считался пропавшим без вести, пока в августе прошлого года она не получила видео о нахождении его в плену», — рассказал Сапко.

Тесное взаимодействие с военной полицией позволило оперативно найти ещё двух солдат и добиться их включения в списки на обмен. Когда об этом сообщили родным, мать одного из военнослужащих, едва сдерживая слезы, прошептала в трубку: «Слава Богу».