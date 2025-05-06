В рамках обмена пленными на родину вернулся пермяк, числившийся пропавшим без вести
Омбудсмен Сапко: В результате обмена четверо пермяков вернулись на родину
Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
В результате обмена пленными между Россией и Украиной, проведённого по схеме «205 на 205», на родину вернулись четверо военнослужащих из Пермского края. Среди освобождённых оказался боец, который ранее числился пропавшим без вести. Об этом написал в социальных сетях уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.
«За судьбу одного из бойцов особенно переживала его сестра, которая потеряла с ним связь. Изначально он считался пропавшим без вести, пока в августе прошлого года она не получила видео о нахождении его в плену», — рассказал Сапко.
Тесное взаимодействие с военной полицией позволило оперативно найти ещё двух солдат и добиться их включения в списки на обмен. Когда об этом сообщили родным, мать одного из военнослужащих, едва сдерживая слезы, прошептала в трубку: «Слава Богу».
Напомним, что обмен пленными по схеме 205 на 205 состоялся сегодня. Посредниками обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты. Прошлый обмен прошёл 19 апреля по формуле «246 на 246». Украина вернула 246 российских военнослужащих, Россия — 246 украинских.