Переговоры России и Украины начались в Стамбуле
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Переговоры делегаций России и Украины начались в Стамбуле. На встрече также присутствуют представители Турции. Глава турецкого МИД Хакан Фидан начал с приветственного слова.
Напомним, накануне переговоры между Россией и Украиной так и не состоялись, так как представители Киева не явились к месту встречи, хотя переговорщики из Москвы ждали их весь день. Поэтому встречу делегаций перенесли на 16 мая. Возглавляющий наших переговорщиков помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заверил, что российские представители имеют все необходимые полномочия к ведению встречи, а также инструкции из Кремля.