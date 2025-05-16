Life.ru попросил искусственный интеллект предсказать результаты переговоров в Стамбуле. Ответ обескуражил
ИИ оценил возможность прорыва на переговорах в Стамбуле всего в 5%
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Life.ru попросил искусственный интеллект предсказать результаты переговоров в Стамбуле. Нейросети предложили проанализировать возможные сценарии, опираясь на текущие позиции сторон, опыт прошлых раундов и общую геополитическую обстановку, и оценить вероятность конкретных исходов в процентах.
ИИ выдвинул четыре возможных варианта:
1. Минимальные тактические договорённости (обмен пленными, гуманитарные коридоры, «режимы тишины», локальные договорённости) — вероятность 45%.
2. Декларативное продолжение диалога (заявления о «готовности продолжать», но без реальных решений, формальная встреча без содержания) — вероятность 35%.
3. Полный срыв переговоров (Украина, по мнению ИИ, может отказаться от переговоров, если останется недовольна составом российской делегации, либо стороны обвинят друг друга в отсутствии конструктивности) — вероятность 15%.
4. Прорывные договорённости (рамочное соглашение, перемирие) — вероятность 5%.
«Наиболее вероятен первый сценарий: стороны могут пойти на ограниченные шаги (обмены, гуманитарные договорённости), чтобы показать конструктивность мировому сообществу. Сценарий 2 (дипломатическая риторика) почти так же вероятен: сохранение диалога ради внешнего эффекта. Сценарий 3 (срыв) остаётся возможным из-за резких заявлений Киева о несогласии с составом российской делегации. Сценарий 4 (реальное перемирие) практически исключён в текущих реалиях — позиции слишком далеки, доверие отсутствует», — говорится в пояснениях ChatGPT.
Напомним, что переговоры в Стамбуле должны были стартовать в четверг, 15 мая, во второй половине дня, делегация России прибыла в Стамбул ещё утром. Также в Турцию прилетел и Владимир Зеленский, сразу принявшийся жаловаться на «бутафорность» делегации РФ. А вот глава Штатов подобных проблем в команде переговорщиков от России не заметил.