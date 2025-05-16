Life.ru попросил искусственный интеллект предсказать результаты переговоров в Стамбуле. Ответ обескуражил

Life.ru попросил искусственный интеллект предсказать результаты переговоров в Стамбуле. Нейросети предложили проанализировать возможные сценарии, опираясь на текущие позиции сторон, опыт прошлых раундов и общую геополитическую обстановку, и оценить вероятность конкретных исходов в процентах.

ИИ выдвинул четыре возможных варианта: 1. Минимальные тактические договорённости (обмен пленными, гуманитарные коридоры, «режимы тишины», локальные договорённости) — вероятность 45%. 2. Декларативное продолжение диалога (заявления о «готовности продолжать», но без реальных решений, формальная встреча без содержания) — вероятность 35%. 3. Полный срыв переговоров (Украина, по мнению ИИ, может отказаться от переговоров, если останется недовольна составом российской делегации, либо стороны обвинят друг друга в отсутствии конструктивности) — вероятность 15%. 4. Прорывные договорённости (рамочное соглашение, перемирие) — вероятность 5%.