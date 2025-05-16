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Регион
16 мая, 10:51

Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины

Хакан Фидан. Обложка © МИД РФ

Хакан Фидан. Обложка © МИД РФ

Боевые действия на Украине всё ещё идут, но нужно как можно скорее достичь прекращения огня. Встреча в Стамбуле создаст предпосылки для будущих контактов руководства стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время приветственной речи, обращённой к делегациям РФ и Украины.

«Война продолжается, необходимо скорейшее завершение огня. Я хочу обратить внимание на один момент. Мы определим ближайшие шаги все вместе. Эта встреча определит будущую встречу между лидерами стран», — сказал турецкий дипломат.

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Ранее Life.ru сообщал, что переговоры между делегациями из России и Украины стартовали в Стамбуле. Представители Турции и Соединённых Штатов покинут кабинет после вступительных речей.

Владимир Озеров
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