Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины

Боевые действия на Украине всё ещё идут, но нужно как можно скорее достичь прекращения огня. Встреча в Стамбуле создаст предпосылки для будущих контактов руководства стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время приветственной речи, обращённой к делегациям РФ и Украины.