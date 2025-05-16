Путин на совещании дал стамбульской делегации чёткие инструкции по стратегии

У российской делегации, которой поручено вести переговоры с Украиной в Стамбуле, есть чёткие инструкции относительно встречной стратегии. Кроме того, у наших представителей налажена бесперебойная связь с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент РФ получает всю информацию онлайн, идут постоянные доклады, и все необходимые установки по переговорной позиции, которые были выработаны на том совещании [у Владимира Путина], о котором мы с вами говорили», — подчеркнул представитель Кремля.