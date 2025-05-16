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Регион
16 мая, 10:35

Путин на совещании дал стамбульской делегации чёткие инструкции по стратегии

Песков: У делегации России в Стамбуле есть все установки по переговорной позиции

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

У российской делегации, которой поручено вести переговоры с Украиной в Стамбуле, есть чёткие инструкции относительно встречной стратегии. Кроме того, у наших представителей налажена бесперебойная связь с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент РФ получает всю информацию онлайн, идут постоянные доклады, и все необходимые установки по переговорной позиции, которые были выработаны на том совещании [у Владимира Путина], о котором мы с вами говорили», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российская делегация в полной мере оснащена всеми нужными каналами коммуникации. Представители РФ находятся на постоянной связи с главой государства и отправляют ему различные доклады. При этом никаких прогнозов на предстоящую встречу Дмитрий Песков не дал.

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Напомним, в эти минуты стартуют переговоры России и Украины в Стамбуле. Глава нашей делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский с командой прибыл на место встречи – во дворец Долмабахче. Украинские переговорщики тоже там. Перед беседой с представителями РФ они провели трёхсторонние переговоры с Турцией и США, продолжавшиеся более часа.

Наталья Афонина
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