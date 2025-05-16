Песков: Делегация РФ в Стамбуле находится на постоянной связи с Путиным

Российская делегация в Стамбуле поддерживает постоянную связь с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Наша переговорная команда [в Стамбуле находится] на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады», — сказал спикер Кремля.

Песков выразил надежду, что переговоры делегаций начнутся в самое ближайшее время. Каких-то прогнозов пресс-секретарь российского лидера делать не стал.

«Естественно, сейчас всё внимание приковано к тому, как развивается переговорная ситуация в Стамбуле. Мы надеемся на то, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время. Пока говорить нечего, нужно дождаться того, как они пойдут», — уточнил он.