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Регион
16 мая, 10:11

Песков: Делегация РФ в Стамбуле находится на постоянной связи с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российская делегация в Стамбуле поддерживает постоянную связь с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Наша переговорная команда [в Стамбуле находится] на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады», — сказал спикер Кремля.

Песков выразил надежду, что переговоры делегаций начнутся в самое ближайшее время. Каких-то прогнозов пресс-секретарь российского лидера делать не стал.

«Естественно, сейчас всё внимание приковано к тому, как развивается переговорная ситуация в Стамбуле. Мы надеемся на то, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время. Пока говорить нечего, нужно дождаться того, как они пойдут», — уточнил он.

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Напомним, что переговоры России и Украины, которые были запланированы на утро 15 мая, но сорвались из-за неявки украинской стороны, должны состояться сегодня. Возглавляющий делегацию РФ помощник президента Владимир Мединский говорил, что переговорщики от РФ обладают всеми необходимыми полномочиями и инструкциями.

Александр Юнашев
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