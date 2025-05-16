Российский президент Владимир Путин, по мнению Sky News, сумел создать условия для будущих переговоров с коллегой из Америки Дональдом Трампом, оставив Владимира Зеленского за рамками процесса, отправив делегацию в Турцию.

В статье подчёркивается, что Путин, судя по всему, добился запланированной встречи, которая явно исключает участие Зеленского, но предполагает присутствие американского президента. Автор предполагает, что Трамп, вероятно, готов пойти на территориальные уступки России, чтобы завершить конфликт, происходящий на значительном удалении от Соединённых Штатов.