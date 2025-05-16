В США заговорили о переговорах с Путиным и Трампом без Зеленского
Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без участия Зеленского
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Российский президент Владимир Путин, по мнению Sky News, сумел создать условия для будущих переговоров с коллегой из Америки Дональдом Трампом, оставив Владимира Зеленского за рамками процесса, отправив делегацию в Турцию.
В статье подчёркивается, что Путин, судя по всему, добился запланированной встречи, которая явно исключает участие Зеленского, но предполагает присутствие американского президента. Автор предполагает, что Трамп, вероятно, готов пойти на территориальные уступки России, чтобы завершить конфликт, происходящий на значительном удалении от Соединённых Штатов.
Напомним, что встречи в Стамбуле, запланированные на вторую половину дня 15 мая, так и не состоялись, несмотря на то, что российская делегация прибыла в город заранее. Переговоры между Россией и Украиной не были проведены из-за отсутствия украинских представителей. Российская сторона ожидала делегацию из Киева в течение всего дня. В конечном итоге Зеленский отправил в Стамбул министра обороны Украины Рустема Умерова вместо себя, а затем предложил перевести переговоры в онлайн-формат, объясняя это желанием «избежать осложнений». Вечером российская делегация провела встречу с главой МИД Турции, а на утро 16 мая ожидала встречи с представителями Киева. В результате мирные переговоры были фактически объявлены сорванными украинской стороной ещё до их начала.