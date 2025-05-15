Встреча главы МИД Турции с Мединским началась в Стамбуле
Переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с Мединским. Фото © Пресс-служба МИД Турции
В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле стартовали переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом журналистам сообщил официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.
«Встреча началась», — сказал он.
Кечели отметил, что завтра в Стамбуле ожидается прибытие делегации США, которую возглавит госсекретарь Марко Рубио, а также украинской делегации во главе с министром обороны, российской делегации, руководителем которой станет помощник президента России Владимир Мединский, и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Подробностей о возможных встречах между делегациями он не сообщил.
Напомним, переговоры должны были стартовать сегодня в Стамбуле во второй половине дня. Делегация РФ была на месте с самого утра, но киевские власти не приехали. Вечером Зеленский заявил, что его делегация прибудет завтра. Но позже его советник сообщил, что представители Незалежной будут там сегодня вечером. Позже сообщалось, что наши политики едут на место проведения переговоров. Как стало известно, глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с помощником президента России Владимиром Мединским.