Встреча главы МИД Турции с Мединским началась в Стамбуле

В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле стартовали переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом журналистам сообщил официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

Кечели отметил, что завтра в Стамбуле ожидается прибытие делегации США, которую возглавит госсекретарь Марко Рубио, а также украинской делегации во главе с министром обороны, российской делегации, руководителем которой станет помощник президента России Владимир Мединский, и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Подробностей о возможных встречах между делегациями он не сообщил.