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15 мая, 17:47

Российская делегация направляется на место переговоров в Стамбуле

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Российская делегация направляется на переговоры по Украине, которые должны пройти в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомлённый источник.

Ранее этот источник информировал агентство, что встречи между делегациями могут состояться после 16:00 по московскому времени. Позднее он отметил, что возможен перенос переговоров на другую дату, но точной информации на этот счет пока нет. Журналисты собрались у въезда во дворец Долмабахче в Стамбуле накануне встречи между представителями России и Украины.

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Напомним, переговоры должны были стартовать сегодня в Стамбуле во второй половине дня. Делегация РФ была на месте с самого утра. Украинская сторона явиться не соизволила. Вечером Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация будет в Стамбуле только завтра. Однако позже его советник сообщил, что представители Незалежной будут там сегодня вечером.

Александра Мышляева
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