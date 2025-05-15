Российская делегация направляется на место переговоров в Стамбуле

Ранее этот источник информировал агентство, что встречи между делегациями могут состояться после 16:00 по московскому времени. Позднее он отметил, что возможен перенос переговоров на другую дату, но точной информации на этот счет пока нет. Журналисты собрались у въезда во дворец Долмабахче в Стамбуле накануне встречи между представителями России и Украины.