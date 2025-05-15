Советник Зеленского: Украинская делегация приедет в Стамбул в четверг вечером
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Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером в четверг, 15 мая. Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители Украины примут участие в переговорах в Стамбуле в этот же день, и некоторые члены делегации уже находятся на месте. Он также отметил, что украинская делегация останется в Стамбуле и в пятницу «на всякий случай».
«Украинская делегация должна приехать в Стамбул поздно вечером 15 мая», — приводит слова Литвина украинское издание «Говорит великий Львов».
Напомним, что переговоры должны были начаться сегодня во второй половине дня в Стамбуле. Российская делегация была «на базе» с самого утра. Но украинские коллеги не приехали. До этого Зеленский заявил, что делегация Банковой будет в Стамбуле только 16 мая.