Советник Зеленского: Украинская делегация приедет в Стамбул в четверг вечером

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером в четверг, 15 мая. Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители Украины примут участие в переговорах в Стамбуле в этот же день, и некоторые члены делегации уже находятся на месте. Он также отметил, что украинская делегация останется в Стамбуле и в пятницу «на всякий случай».