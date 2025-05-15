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15 мая, 18:06

В Стамбуле начались переговоры главы МИД Турции с российской делегацией

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM /. Alexandros Michailidis

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM /. Alexandros Michailidis

Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг встретится с помощником президента России Владимиром Мединским, возглавляющим российскую делегацию на переговорах с Украиной. Как сообщил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджу Кечели, переговоры пройдут в президентском офисе Долмабахче.

«Вечером 15 мая министр иностранных дел Хакан Фидан проведёт в резиденции президента Долмабахче встречу с российской делегацией во главе с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским», — сообщил Кечели.

Как пишет РИА «Новости», встреча началась в эти минуты.

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Напомним, переговоры должны были стартовать сегодня в Стамбуле во второй половине дня. Делегация РФ была на месте с самого утра, украинцы не приехали. Вечером Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация будет в Стамбуле только завтра. Однако позже его советник сообщил, что представители Незалежной будут там сегодня вечером. Позже сообщалось, что наши политики едут на место проведения переговоров.

Александра Мышляева
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