В Стамбуле начались переговоры главы МИД Турции с российской делегацией
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /. Alexandros Michailidis
Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг встретится с помощником президента России Владимиром Мединским, возглавляющим российскую делегацию на переговорах с Украиной. Как сообщил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджу Кечели, переговоры пройдут в президентском офисе Долмабахче.
«Вечером 15 мая министр иностранных дел Хакан Фидан проведёт в резиденции президента Долмабахче встречу с российской делегацией во главе с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским», — сообщил Кечели.
Как пишет РИА «Новости», встреча началась в эти минуты.
Напомним, переговоры должны были стартовать сегодня в Стамбуле во второй половине дня. Делегация РФ была на месте с самого утра, украинцы не приехали. Вечером Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация будет в Стамбуле только завтра. Однако позже его советник сообщил, что представители Незалежной будут там сегодня вечером. Позже сообщалось, что наши политики едут на место проведения переговоров.