«Принудить Путина» не удалось: Мирные переговоры объявили провалом Украины ещё до старта

Переговоры России и Украины в нормальном режиме могут не состояться из-за принципов киевских представителей, которые готовы обсуждать с Москвой только 30-дневное перемирие. О новой позиции украинских делегатов рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

«Переговоры в Стамбуле для Киеве провалились даже не начавшись...», — написал он в Телеграме.

Журналист уверен, что Киев осознал бесперспективность европейского плана, даже несмотря на его неявную поддержку со стороны Китая и Бразилии. Россия дипломатично, но твёрдо дала понять этим странам, что не нуждается в их посредничестве и не намерена идти на уступки. В итоге противник понял, что оказать давление на президента Владимира Путина и добиться выгодных для себя переговоров не удастся. Именно поэтому Киев с самого утра начал заявлять, что готов обсуждать только тему 30-дневного перемирия.

Подоляка заявил, что Россия готова к переговорам, но исключительно об условиях мирного соглашения, базирующихся на договорённостях, достигнутых в 2022 году. При этом необходимо учитывать изменения, произошедшие за последние три года.

«Стамбульский саммит», на который много кто возлагал надежды и на котором Россию бы пытались прогнуть, окончательно провалился», — считает эксперт.