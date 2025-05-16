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Регион
16 мая, 07:15

«Принудить Путина» не удалось: Мирные переговоры объявили провалом Украины ещё до старта

Подоляка объяснил, почему переговоры для Киева провалились так и не начавшись

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Переговоры России и Украины в нормальном режиме могут не состояться из-за принципов киевских представителей, которые готовы обсуждать с Москвой только 30-дневное перемирие. О новой позиции украинских делегатов рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

«Переговоры в Стамбуле для Киеве провалились даже не начавшись...», — написал он в Телеграме.

Журналист уверен, что Киев осознал бесперспективность европейского плана, даже несмотря на его неявную поддержку со стороны Китая и Бразилии. Россия дипломатично, но твёрдо дала понять этим странам, что не нуждается в их посредничестве и не намерена идти на уступки. В итоге противник понял, что оказать давление на президента Владимира Путина и добиться выгодных для себя переговоров не удастся. Именно поэтому Киев с самого утра начал заявлять, что готов обсуждать только тему 30-дневного перемирия.

Подоляка заявил, что Россия готова к переговорам, но исключительно об условиях мирного соглашения, базирующихся на договорённостях, достигнутых в 2022 году. При этом необходимо учитывать изменения, произошедшие за последние три года.

«Стамбульский саммит», на который много кто возлагал надежды и на котором Россию бы пытались прогнуть, окончательно провалился», — считает эксперт.

Теперь обществу стоит обратить всё своё внимание именно на фронт. Только там теперь и будет решаться будущее России и Украины.

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Напомним, что переговоры между Россией и Украиной не состоялись из-за неявки украинской делегации. Российская сторона ждала представителей Киева в течение всего дня. Зеленский в итоге отправил вместо себя в Стамбул министра обороны Украины Рустема Умерова, а после предложил провести переговоры в онлайн-формате, «чтобы не усложнять». Вечером делегация РФ встретилась с главой турецкого МИД, а утром 16 мая обещала ждать встречу с представителями Киева.

Наталья Афонина
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