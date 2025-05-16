«Паника нарастает»: У Зеленского раскрыли обстановку в его офисе после срыва переговоров

В офисе Владимира Зеленского царит паника, хаос и обеспокоенность в связи с проведением переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Кроме того, киевские представители переживают, что всё, что отстаивалось в течение трёх лет войны, может быть потеряно в один момент.