Украина может использовать назначение Мединского для срыва переговоров
BZ: Украина может сорвать переговоры из-за назначения Мединского
Владимир Мединский на переговорах в 2022 году. Обложка © kremlin.ru
Киев может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле как предлог для их срыва. Как сообщает издание Berliner Zeitung, украинская сторона может расценить этот шаг как «намеренное принижение» статуса переговоров и отказаться от участия, чтобы получить дополнительные военные поставки от Запада.
«Владимир Путин не приедет в Стамбул. Вместо этого российскую делегацию возглавляет его давний советник Владимир Мединский — сигнал, который вызывает большой скептицизм в Киеве», — говорится в материале.
Переговоры, запланированные на 15 мая, не состоялись — украинская делегация не прибыла в назначенное время. Представители России ожидали их около суток. Глава МИД РФ Мария Захарова вновь резко раскритиковала Владимира Зеленского, назвав его «клоуном», который из-за своих «галлюцинаций» не может начать диалог.