Украина может использовать назначение Мединского для срыва переговоров

Киев может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле как предлог для их срыва. Как сообщает издание Berliner Zeitung, украинская сторона может расценить этот шаг как «намеренное принижение» статуса переговоров и отказаться от участия, чтобы получить дополнительные военные поставки от Запада.