Рубио: Конфликт на Украине разрешит только встреча Трампа и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение о том, что встреча президентов Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет единственным способом разрешить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что пока никто не знает, когда и где она пройдёт.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.