Белый дом объявил о возможной встрече Путина и Трампа в ближайшее время

В Белом доме не исключают, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время. Об этом заявил Себастьян Горка, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности США, в ходе онлайн-интервью с изданием Politico.

«Когда наступит подходящее время, президент Трамп окажется в одной комнате с Путиным. Я ожидаю, что это произойдёт в ближайшее время», – сказал Горка.

Чиновник Белого дома особо подчеркнул реалистичный подход американского лидера к вопросам международной политики. Он также акцентировал внимание на том, что для администрации США важнейшим приоритетом является остановка кровопролития, а не идеалистические представления о мирном урегулировании.

«Мы признаём реальность на земле и не верим в утопию. Всё остальное – после», — добавил Горка.