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Регион
15 мая, 20:51

Белый дом объявил о возможной встрече Путина и Трампа в ближайшее время

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

В Белом доме не исключают, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время. Об этом заявил Себастьян Горка, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности США, в ходе онлайн-интервью с изданием Politico.

«Когда наступит подходящее время, президент Трамп окажется в одной комнате с Путиным. Я ожидаю, что это произойдёт в ближайшее время», – сказал Горка.

Чиновник Белого дома особо подчеркнул реалистичный подход американского лидера к вопросам международной политики. Он также акцентировал внимание на том, что для администрации США важнейшим приоритетом является остановка кровопролития, а не идеалистические представления о мирном урегулировании.

«Мы признаём реальность на земле и не верим в утопию. Всё остальное – после», — добавил Горка.

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Напомним, что 15 мая, в четверг, в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры между Россией и Украиной, однако они были перенесены на пятницу. Ожидается, что встречи пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче, где уже велись переговоры в 2022 году.

Юния Ларсон
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