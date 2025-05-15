Белый дом объявил о возможной встрече Путина и Трампа в ближайшее время
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru
В Белом доме не исключают, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время. Об этом заявил Себастьян Горка, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности США, в ходе онлайн-интервью с изданием Politico.
«Когда наступит подходящее время, президент Трамп окажется в одной комнате с Путиным. Я ожидаю, что это произойдёт в ближайшее время», – сказал Горка.
Чиновник Белого дома особо подчеркнул реалистичный подход американского лидера к вопросам международной политики. Он также акцентировал внимание на том, что для администрации США важнейшим приоритетом является остановка кровопролития, а не идеалистические представления о мирном урегулировании.
«Мы признаём реальность на земле и не верим в утопию. Всё остальное – после», — добавил Горка.
Напомним, что 15 мая, в четверг, в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры между Россией и Украиной, однако они были перенесены на пятницу. Ожидается, что встречи пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче, где уже велись переговоры в 2022 году.