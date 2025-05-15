Кордон и военные в полной экипировке: Life.ru снял обстановку у Долмабахче перед переговорами
Опубликовано видео с места переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
Стамбул готовится принять очередной раунд переговоров, и возле места встречи двух делегаций собралось уже огромное количество журналистов. Об этом сообщает SHOT.
Военные у дворца. Видео © Telegram /SHOT
Обстановка перед переговорами. Видео © Telegram / SHOT
У дворца Долмабахче, выбранного площадкой для диалога, собрались сотни журналистов со всего мира, предвкушая начало переговоров. Территория вокруг дворца превращена в настоящий охраняемый периметр. Турецкая полиция и военные дежурят не только непосредственно у стен Долмабахче, но и патрулируют ближайшие парки. Российская делегация уже находится в Стамбуле, а вот украинская пока задерживается.
Напомним, что сегодня в Стамбуле пройдут первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и три года назад, возглавит помощник президента РФ Мединский, а в состав украинской вошли министр обороны Умеров и глава офиса Зеленского Ермак.
Telegram / SHOT