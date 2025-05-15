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Регион
15 мая, 08:42

Кордон и военные в полной экипировке: Life.ru снял обстановку у Долмабахче перед переговорами

Опубликовано видео с места переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

Стамбул готовится принять очередной раунд переговоров, и возле места встречи двух делегаций собралось уже огромное количество журналистов. Об этом сообщает SHOT.

Военные у дворца. Видео © Telegram /SHOT

Обстановка перед переговорами. Видео © Telegram / SHOT

У дворца Долмабахче, выбранного площадкой для диалога, собрались сотни журналистов со всего мира, предвкушая начало переговоров. Территория вокруг дворца превращена в настоящий охраняемый периметр. Турецкая полиция и военные дежурят не только непосредственно у стен Долмабахче, но и патрулируют ближайшие парки. Российская делегация уже находится в Стамбуле, а вот украинская пока задерживается.

Напомним, что сегодня в Стамбуле пройдут первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и три года назад, возглавит помощник президента РФ Мединский, а в состав украинской вошли министр обороны Умеров и глава офиса Зеленского Ермак.

Зеленский надел «траурную» вышиванку в день переговоров в Стамбуле
Зеленский надел «траурную» вышиванку в день переговоров в Стамбуле
Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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