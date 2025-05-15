Кордон и военные в полной экипировке: Life.ru снял обстановку у Долмабахче перед переговорами

У дворца Долмабахче, выбранного площадкой для диалога, собрались сотни журналистов со всего мира, предвкушая начало переговоров. Территория вокруг дворца превращена в настоящий охраняемый периметр. Турецкая полиция и военные дежурят не только непосредственно у стен Долмабахче, но и патрулируют ближайшие парки. Российская делегация уже находится в Стамбуле, а вот украинская пока задерживается.