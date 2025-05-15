Зеленский опубликовал состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Как и сообщалось ранее, её возглавит министр обороны Рустем Умеров. Соответствующий документ опубликован на сайте главы киевского режима.
Первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей представлено внешнеполитическое направление. От силового блока участвуют заместитель председателя СБУ Александр Поклад и первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.
Военное крыло делегации представлено заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Алексеем Шевченко и заместителем начальника Главного управления разведки Вадимом Скибицким. Также в списке значатся заместители начальников штабов Воздушных и Военно-морских сил Евгений Шинкарев и Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Генштаба Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов, офицер аппарата Главнокомандующего Георгий Кузьмичёв, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.
Напомним, что переговоры в Стамбуле были запланированы на вторую половину сегодняшнего дня. Делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский, который руководил командой переговорщиков в 2022 году. А около получаса назад стало известно, что с лидером российского представительства встретился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.