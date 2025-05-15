Зеленский опубликовал состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Как и сообщалось ранее, её возглавит министр обороны Рустем Умеров. Соответствующий документ опубликован на сайте главы киевского режима.

Первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей представлено внешнеполитическое направление. От силового блока участвуют заместитель председателя СБУ Александр Поклад и первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.