Делегация России прибыла к месту проведения переговоров в Стамбуле
Дворец Долмабахче, где пройдут переговоры. Фото © ТАСС / Валентин Фёдоров
Делегация России прибыла к месту проведения трёхсторонних переговоров с Украиной и Турцией. Встреча состоится в Стамбуле во дворце Долмабахче.
«Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче» в Стамбуле», — пишет ТАСС.
Напомним, запланированные на 15 мая российско-украинские переговоры сорвались из-за неявки представителей Киева. Согласно предварительной информации, встреча делегаций должна начаться в Стамбуле сегодня, 16 мая. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил о наличии у российской стороны всех необходимых полномочий для ведения переговоров, а также о полученных инструкциях из Кремля.