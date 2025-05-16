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16 мая, 09:47

Делегация России прибыла к месту проведения переговоров в Стамбуле

Дворец Долмабахче, где пройдут переговоры. Фото © ТАСС / Валентин Фёдоров

Дворец Долмабахче, где пройдут переговоры. Фото © ТАСС / Валентин Фёдоров

Делегация России прибыла к месту проведения трёхсторонних переговоров с Украиной и Турцией. Встреча состоится в Стамбуле во дворце Долмабахче.

«Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче» в Стамбуле», — пишет ТАСС.

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Напомним, запланированные на 15 мая российско-украинские переговоры сорвались из-за неявки представителей Киева. Согласно предварительной информации, встреча делегаций должна начаться в Стамбуле сегодня, 16 мая. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил о наличии у российской стороны всех необходимых полномочий для ведения переговоров, а также о полученных инструкциях из Кремля.

Никита Никонов
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