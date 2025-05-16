Делегация Украины в Стамбуле хочет обсудить возможную встречу Путина с Зеленским

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле планирует поднять вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник.

«Украинская делегация обсудит возможную встречу между Зеленским и Путиным в ходе переговоров с российской командой в Стамбуле», — сказано в публикации.

Самое большое значение на переговорах с российской делегацией Киев уделит вопросу прекращения огня. Отмечается, что это для них приоритетный момент.