В МИД РФ заявили, что в Стамбуле могут выработать сценарий завершения конфликта на Украине
Мирошник: Делегаты в Стамбуле могут найти механизм урегулирования конфликта
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Российская сторона не может контролировать непрогнозируемое поведение украинских представителей, но наша задача по организации переговоров в Стамбуле была выполнена в полном объёме. Об этом на брифинге в Бишкеке заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Расписываться за крайне непрогнозируемого, непостоянного оппонента — это не самое благоприятное занятие. Потому что на сегодняшний день мы сделали всё, что должны были сделать на данный момент», — заявил он.
По словам Мирошника, российская сторона не просто приехала в Стамбул, а смогла создать полноценные условия для беседы: подготовить переговорную площадку, выставить компетентную, полномочную группу переговорщиков и описать свои предложения в документальном формате. Тем не менее дипломат верит в способность выработать сценарий завершения конфликта на Украине в рамках «Стамбула 2.0».
«Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договорённости по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. И группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать», — сказал посол.
Напомним, что переговоры между Россией и Украиной не состоялись из-за неявки украинской делегации. Российская сторона ждала представителей Киева в течение всего дня. Владимир Зеленский же предложил перенести обсуждение в онлайн-формат, объяснив это желанием избежать дополнительных сложностей.