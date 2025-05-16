В МИД РФ заявили, что в Стамбуле могут выработать сценарий завершения конфликта на Украине

Российская сторона не может контролировать непрогнозируемое поведение украинских представителей, но наша задача по организации переговоров в Стамбуле была выполнена в полном объёме. Об этом на брифинге в Бишкеке заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Расписываться за крайне непрогнозируемого, непостоянного оппонента — это не самое благоприятное занятие. Потому что на сегодняшний день мы сделали всё, что должны были сделать на данный момент», — заявил он.

По словам Мирошника, российская сторона не просто приехала в Стамбул, а смогла создать полноценные условия для беседы: подготовить переговорную площадку, выставить компетентную, полномочную группу переговорщиков и описать свои предложения в документальном формате. Тем не менее дипломат верит в способность выработать сценарий завершения конфликта на Украине в рамках «Стамбула 2.0».