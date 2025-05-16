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Регион
16 мая, 06:49

В МИД РФ заявили, что в Стамбуле могут выработать сценарий завершения конфликта на Украине

Мирошник: Делегаты в Стамбуле могут найти механизм урегулирования конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Vasilev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Vasilev

Российская сторона не может контролировать непрогнозируемое поведение украинских представителей, но наша задача по организации переговоров в Стамбуле была выполнена в полном объёме. Об этом на брифинге в Бишкеке заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Расписываться за крайне непрогнозируемого, непостоянного оппонента это не самое благоприятное занятие. Потому что на сегодняшний день мы сделали всё, что должны были сделать на данный момент», — заявил он.

По словам Мирошника, российская сторона не просто приехала в Стамбул, а смогла создать полноценные условия для беседы: подготовить переговорную площадку, выставить компетентную, полномочную группу переговорщиков и описать свои предложения в документальном формате. Тем не менее дипломат верит в способность выработать сценарий завершения конфликта на Украине в рамках «Стамбула 2.0».

«Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договорённости по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. И группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать», — сказал посол.

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Напомним, что переговоры между Россией и Украиной не состоялись из-за неявки украинской делегации. Российская сторона ждала представителей Киева в течение всего дня. Владимир Зеленский же предложил перенести обсуждение в онлайн-формат, объяснив это желанием избежать дополнительных сложностей.

Наталья Афонина
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