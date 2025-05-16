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Регион
16 мая, 00:53

Экс-премьер Украины Азаров обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры

Владимир Зеленский. Обложка © Telgram / V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский. Обложка © Telgram / V_Zelenskiy_official

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что цель главы киевского режима Владимира Зеленского заключается в срыве переговоров с Россией в Стамбуле. По его мнению, это направлено на провокацию США к введению жёстких санкций против Российской Федерации.

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлогг до этого указал на возможность введения новых, более жёстких санкций против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта.

«Вот его задача: сделать так, чтобы американцы ввели самые жёсткие санкции, всё сорвать и поехать домой победителем», – отметил Азаров в интервью РИА «Новости».

Он также добавил, что для Зеленского мир на Украине представляет собой «тюрьму с неизвестными последствиями», и выразил уверенность, что глава киевского режима сделает всё возможное для предотвращения мирного разрешения конфликта.

«Мир – проводи выборы, отменяй военное положение. Его там свои разорвут на части», – резюмировал экс-премьер.

Ждёт помощи: В США объяснили, зачем Зеленский тянет с переговорами
Ждёт помощи: В США объяснили, зачем Зеленский тянет с переговорами

Переговоры российской и украинской делегаций должны были начаться в Стамбуле днем 15 мая. Представители РФ прождали украинских переговорщиков около суток, но те так и не явились. Представитель МИД страны Мария Захарова на этом фоне в очередной раз назвала Зеленского «клоуном», которому его «галлюциногены» мешают приступить к переговорам. Только вечером 15 мая глава Незалежной обнародовал состав украинской делегации, но предложил провести переговоры онлайн. Предположительно, они пройдут 16 мая.

Юния Ларсон
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