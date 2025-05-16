Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что цель главы киевского режима Владимира Зеленского заключается в срыве переговоров с Россией в Стамбуле. По его мнению, это направлено на провокацию США к введению жёстких санкций против Российской Федерации.

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлогг до этого указал на возможность введения новых, более жёстких санкций против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта.

«Вот его задача: сделать так, чтобы американцы ввели самые жёсткие санкции, всё сорвать и поехать домой победителем», – отметил Азаров в интервью РИА «Новости».

Он также добавил, что для Зеленского мир на Украине представляет собой «тюрьму с неизвестными последствиями», и выразил уверенность, что глава киевского режима сделает всё возможное для предотвращения мирного разрешения конфликта.